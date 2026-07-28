Meteo, Trentino tra caldo e temporali

In questi giorni di grande caldo, spiegano gli esperti di Meteotrentino, a partire dal pomeriggio di domani – mercoledì 29 luglio – sulla nostra provincia potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, in lento spostamento verso sud-est. Su aree circoscritte saranno possibili precipitazioni abbondanti in tempi brevi, forti raffiche di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni.

Per la giornata di giovedì, la probabilità di precipitazioni sarà bassa, mentre le temperature sono previste in ulteriore aumento, con valori massimi che nei fondovalle più bassi potranno superare i 35-37 gradi centigradi. Da venerdì e almeno fino a metà della prossima settimana è attesa una fase di caldo intenso. Nelle ore pomeridiane e serali non si esclude tuttavia la formazione di locali temporali, che potranno essere anche di forte intensità.