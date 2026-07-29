Dal 31 luglio al 2 agosto tre appuntamenti con il Coro Vigolana

L’Altopiano della Vigolana si prepara a vivere un fine settimana estivo all’insegna della coralità e della condivisione culturale. Il Coro Vigolana, apprezzata compagine a voci miste ed espressione dell’omonimo territorio, presenta un trittico di appuntamenti estivi previsti da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Un vero e proprio viaggio sonoro capace di legare indissolubilmente il canto d’insieme al paesaggio naturale, alla solidarietà e alla prestigiosa tradizione dei castelli trentini.

Venerdì 31 Luglio: “Cin Cin Musicale” al Doss del Bue

Il debutto della rassegna è fissato per venerdì 31 luglio alle 19.30 nella splendida cornice del Doss del Bue a Vattaro, con la proposta inedita “Cin Cin Musicale”. L’evento si configura come un’esperienza immersiva ideata per accompagnare il passaggio dal giorno alla sera attraverso un intreccio guidato di melodie, richiami ancestrali e paesaggi sonori in continua evoluzione. Insieme alle voci del Coro Vigolana, la serata vedrà la partecipazione straordinaria di Giuseppe Dal Bianco e Stefano Leonardi, pronti a incantare il pubblico con flauti e fiati etnici provenienti dalle diverse tradizioni del mondo. Ai partecipanti è consigliato di portare con sé torcia, cuscino e coperta per godersi lo spettacolo distesi nel prato; al termine sarà offerto un aperitivo conviviale a tutti i presenti (“all’aperitivo ci pensiamo noi!”). In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Sabato 1 Agosto: La tradizione e la solidarietà di “Eco dei Portici”

Il fine settimana prosegue sabato 1° agosto alle 20.30 a Vigolo Vattaro con la storica rassegna canora “Eco dei Portici”, ambientata nella caratteristica piazzetta S. Paolina. La manifestazione celebrerà la bellezza del canto corale insieme a un ospite di rilievo, il Coro S. Anna di Roncogno. Oltre alla musica, la serata rinnoverà il suo importante valore sociale: come da tradizione, l’evento ospiterà una raccolta fondi a favore dell’associazione di volontariato Pronti Qua ODV. In caso di pioggia o tempo avverso, la serata si terrà al chiuso presso il teatro parrocchiale.

Domenica 2 Agosto: Gran finale a Trento con “InCanto a Castello”

Il culmine del fine settimana andrà in scena domenica 2 agosto alle 17 a Trento, all’interno del rinomato festival “InCanto a Castello”, la rassegna organizzata dalla Federazione Cori del Trentino che unisce 3 castelli, 6 appuntamenti e 12 cori. Per questa speciale occasione, il Coro Vigolana si esibirà nella magnifica Loggia del Romanino presso il Castello del Buonconsiglio, dividendo il palcoscenico con il Coro del Noce di Malé. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti (escluso il solo biglietto di ingresso al museo).