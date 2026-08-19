Cento anni di Vita Trentina. Al PalaDolomiti di Pinzolo i testimoni in redazione

La nostra mostra nel foyer del PalaDolomiti di Pinzolo

Da qualche giorno la mostra itinerante sul nostro centenario è esposta al PalaDolomiti di Pinzolo, dove rimarrà fino al 27 agosto.

Occasione per visitarla sarà domani, 20 agosto alle 21, nel corso dell’incontro “100 anni di Vita Trentina. I testimoni in redazione“. Ospiti della serata, in dialogo con il nostro direttore Diego Andreatta, saranno l’ex direttore Agostino Valentini e l’ex redattore Alberto Folgheraiter.

LA MOSTRA

Nell’esposizione, i cento anni della nostra rivista vengono ripercorsi illustrando i principali passaggi che hanno segnato la storia della testata, della sua redazione, della comunità trentina e del mondo intero, ma anche le evoluzioni tecnologiche che hanno accompagnato il mondo della carta. Si passa quindi dai caratteri di piombo della prima tipografia a quelli incisi sulla stampa in offset, fino ad arrivare a quelli destinati alle piattaforme digitali.