Temporali e rischio idrogeologico, allerta gialla in Trentino

Un temporale in montagna. Foto © Vita Trentina

L’evoluzione meteorologica e le previsioni per i prossimi giorni hanno indotto la Protezione civile del Trentino a emettere un nuovo avviso di allerta ordinaria (gialla) per rischio temporali e fenomeni idrogeologici, valido su tutto il territorio provinciale dalle ore 0.00 di domani, giovedì 20 agosto, alle ore 24.00 di venerdì 21 agosto.

A partire da domani sono possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandinate di piccole e medie dimensioni. Tali fenomeni potranno determinare criticità dovute a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Le criticità potranno inoltre provocare disagi e interruzioni alla viabilità e alla circolazione ferroviaria, nonché alle reti di comunicazione e di distribuzione dei servizi, comprese quelle aeree.

La situazione

Nella prossima notte, infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di locali temporali, anche intensi, in spostamento verso Est. La giornata di domani, giovedì 20 agosto, sarà caratterizzata da correnti sudoccidentali che determineranno, soprattutto dal pomeriggio, precipitazioni diffuse, a tratti intense e localmente temporalesche.

Dopo una probabile attenuazione nella mattinata di venerdì 21 agosto, nel pomeriggio-sera è attesa una nuova fase di maltempo, con rovesci e temporali localmente intensi. Entro la serata di venerdì sono previsti accumuli medi tra 30 e 60 millimetri, con picchi localmente superiori ai 100 millimetri, in particolare nelle aree soggette a stau.

Le raccomandazioni

La Protezione civile del Trentino invita la popolazione a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, evitando le zone a rischio, come corsi d’acqua, sottopassi e versanti instabili. È inoltre opportuno mettere al sicuro gli oggetti esposti al vento ed evitare di sostare in prossimità di alberi, strutture instabili e luoghi esposti ai fulmini. In caso di pericolo, è necessario cercare immediatamente un riparo sicuro.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza. Per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero è attivo il numero verde di emergenza 800 112000.