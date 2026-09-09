Sabato 12 settembre a Madonna Bianca l’inaugurazione dello “Spazio Oltre”

Sabato 12 settembre, dalle 12.30 alle 20, piazzale Europa a Madonna Bianca, a Trento, diventa il cuore di “Spazio Oltre in Festa”: una giornata di comunità aperta a tutte e tutti, che si apre con un pranzo comunitario e prosegue fino a sera tra laboratori, spettacoli e musica. Il momento istituzionale dell’inaugurazione è previsto alle 16, con la presenza del sindaco di Trento Franco Ianeselli, dell’assessora ai Beni comuni Giulia Casonato e del presidente della Circoscrizione Oltrefersina Michele Vullo.

Il programma dell’evento. Si comincia alle 12.30 con il pranzo di comunità, curato dall’associazione Villazzano Tre, servito in piazza fino alle 14 e aperto a tutte e tutti fino a esaurimento scorte. Dalle 14 si aprono i laboratori e le attività, curati dalle realtà del Patto e da associazioni che si aggiungono per l’occasione, come Il Gioco degli Specchi e L’Altrarte, con la presenza anche dell’associazione Anffas. Sul palco si comincia alle 14.30 con lo spettacolo della scuola di danza Des Étoiles. Alle 15.30 è la volta di “Le opere si raccontano”: i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Winkler dell’istituto comprensivo Trento 4 presentano al pubblico le loro rappresentazioni artistiche dedicate ad alcune delle donne che hanno fatto la storia. Dopo i saluti istituzionali si inizia a ballare: alle 16.30 l’hip hop della Nta Dance School, alle 17 la zumba di Crew 14 e dalle 18 alle 20 si chiude con il dj set. In caso di maltempo l’evento non si ferma: la festa si sposta alla Tensostruttura di Villazzano 3, in via Enrico Conci. Alle 16 è prevista la tombola per grandi e piccini proposta dal Circolo culturale e ricreativo Leone Tovazzi.

Il Patto di collaborazione. Spazio Oltre è un luogo per la comunità con sede al Centro Civico di Madonna Bianca: una sala lettura che funziona come biblioteca sociale e una sala per laboratori, incontri e attività di quartiere, ma buona parte delle attività si svolge all’esterno, nel quartiere, in piazza, negli spazi della vita quotidiana. Il nome dice la direzione: andare oltre le barriere di età, lingua, provenienza e abitudini, e oltre il quartiere stesso. Uno spazio animato dai volontari delle realtà firmatarie e da cittadine e cittadini del quartiere, dove si muovono diversai progetti, alcuni già attivi e altri che prenderanno il via nei prossimi mesi.

L’iniziativa nasce dal Patto di collaborazione siglato nel dicembre 2025 con il Comune di Trento, la cooperativa sociale Arianna, la cooperativa sociale Archè, la cooperativa sociale Pro.Ges. Trento, l’istituto comprensivo Trento 4, l’associazione Noi Quartieri Trento Sud, il Circolo culturale e ricreativo Leone Tovazzi, la Fondazione Hospice Trentino e la Circoscrizione Oltrefersina, insieme a due cittadine e cittadini che hanno firmato in prima persona: Laura Stanchina e Federica Coletta. Il Patto resta aperto: altre realtà possono aggiungersi lungo il percorso.